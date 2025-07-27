Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Altlasten

AltlastenJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 87: Altlasten

45 Min.Folge vom 27.07.2025Ab 12

Ein kleiner Junge in Lebensgefahr, eine kranke Kuh, ein vergifteter Teich, eine Ehe auf der Kippe - das alles sind Kollateralschäden eines Streits zweier Männer, die sich hasserfüllt bekriegen. Alexander Hold ist der einzige Ausweg für die Beteiligten, den alten Zwist zu beenden.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1 GOLD

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen