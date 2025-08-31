Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dicke Luft

Dicke LuftJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 96: Dicke Luft

44 Min.Folge vom 31.08.2025Ab 12

Als die Campingplatzbesitzerin Anna Wiedbach Opfer einer Mistgabelattake wird, eskaliert der Nachbarschaftsstreit mit Frank Kerchner. Für die 37-Jährige steht fest, dass der Schweinebauer alles dafür tut, um sie als neue Pächterin möglichst schnell wieder loszuwerden. Um sich gegen den Terror zu wehren, engagiert Anna Rechtsanwalt Stephan Lucas. Der schleust sich undercover als Camper ein um den Attacken ein Ende zu setzen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1 GOLD

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen