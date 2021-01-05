Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 1Folge 27vom 05.01.2021
Joyn+
Für das Leben einer Tochter

Für das Leben einer TochterJetzt ohne Werbung streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 27: Für das Leben einer Tochter

44 Min.Folge vom 05.01.2021Ab 12

Für die alleinerziehende Rosalie Fuchs bricht eine Welt zusammen, als ihre Tochter ermordet wird. Ein Verdächtiger ist schnell gefunden: Thomas Olschewski war zur Tatzeit ganz in der Nähe des Tatorts. Zufall? Bildrechte: SAT.1.

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen