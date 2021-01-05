Staffel 1Folge 27vom 05.01.2021
Für das Leben einer TochterJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 27: Für das Leben einer Tochter
44 Min.Folge vom 05.01.2021Ab 12
Für die alleinerziehende Rosalie Fuchs bricht eine Welt zusammen, als ihre Tochter ermordet wird. Ein Verdächtiger ist schnell gefunden: Thomas Olschewski war zur Tatzeit ganz in der Nähe des Tatorts. Zufall? Bildrechte: SAT.1.
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Constantin Entertainment GmbH & © Season 1-2, Season 4-5: SAT.1 GOLD & © Season 1-2: Sat.1