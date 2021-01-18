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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 1Folge 40vom 18.01.2021
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Familienbande

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 40: Familienbande

45 Min.Folge vom 18.01.2021Ab 12

Für die 15-jährige Nancy bricht eine Welt zusammen: Sie findet ihren geliebten Vater blutüberströmt neben ihrer apathischen Mutter. Der Notarzt kann nur noch den Tod des 41-Jährigen feststellen. Bildrechte: SAT.1.

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