Staffel 1Folge 40vom 18.01.2021
FamilienbandeJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 40: Familienbande
45 Min.Folge vom 18.01.2021Ab 12
Für die 15-jährige Nancy bricht eine Welt zusammen: Sie findet ihren geliebten Vater blutüberströmt neben ihrer apathischen Mutter. Der Notarzt kann nur noch den Tod des 41-Jährigen feststellen. Bildrechte: SAT.1.
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Constantin Entertainment GmbH & © Season 1-2, Season 4-5: SAT.1 GOLD & © Season 1-2: Sat.1