Staffel 1Folge 42vom 14.01.2021
BaugrundJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 42: Baugrund
44 Min.Folge vom 14.01.2021Ab 12
Lars Münster steht vor den Trümmern seines Lebens und droht alles zu verlieren. Seine geliebte Bar und seine wunderschöne Frau, denn er ist pleite und seine Ehefrau hat herausgefunden, dass er eine Affäre hat. Bildrechte: SAT.1.
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Constantin Entertainment GmbH & © Season 1-2, Season 4-5: SAT.1 GOLD & © Season 1-2: Sat.1