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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 1Folge 42vom 14.01.2021
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Baugrund

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 42: Baugrund

44 Min.Folge vom 14.01.2021Ab 12

Lars Münster steht vor den Trümmern seines Lebens und droht alles zu verlieren. Seine geliebte Bar und seine wunderschöne Frau, denn er ist pleite und seine Ehefrau hat herausgefunden, dass er eine Affäre hat. Bildrechte: SAT.1.

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