Staffel 1Folge 56vom 20.08.2020
Gefährliches SpiegelbildJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 56: Gefährliches Spiegelbild
44 Min.Folge vom 20.08.2020Ab 12
Sven Höfner sitzt wegen Vergewaltigung im Gefängnis. Als er ins Krankenhaus verlegt werden soll, gelingt ihm die Flucht. Plötzlich beginnt die Jagd auf hübsche junge Frauen von neuem. Eine ganze Stadt sucht nach dem flüchtigen Mann. Richter Alexander Hold will den brutalen Täter stoppen und erlebt dabei eine unglaubliche Überraschung ...
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH