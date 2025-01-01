Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 10
DER SCHÖFFE

Folge 10: DER SCHÖFFE

45 Min.Ab 12

Melanies kleine Schwester Clara wurde auf offener Straße von drei Jugendlichen angegriffen und zu Tode geprügelt. Melanie konnte nicht mehr helfen, hat die Täter aber noch gesehen und so die Jugendlichen vor Gericht gebracht. Doch der Täter kommt vorerst frei - Melanie ist entsetzt und vor allem: in Todesangst! Der Horror wird zur Wirklichkeit - Melanie wird bedroht. Christian Vorländer versucht einzugreifen - doch dann ist der Täter plötzlich spurlos verschwunden.

