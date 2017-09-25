Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 182vom 25.09.2017
Ein Fall für Jonas

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 182: Ein Fall für Jonas

44 Min.Folge vom 25.09.2017Ab 12

Jonas Koch muss jeden Cent umdrehen. Als er plötzlich gefeuert wird, steht er vor dem Nichts! Um über die Runden zu kommen, wird er notgedrungen als Privatdetektiv tätig. Doch dieser Job entpuppt sich als großer Fehler. Er wird beauftragt zwei Fremdgänger zu entlarven und wird plötzlich des Diebstahls und der schweren Körperverletzung verdächtigt. Rechtsanwalt Stephan Lucas will seine Unschuld beweisen, doch der Weg dahin wird zur Tortur! Bildrechte: SAT.1.

