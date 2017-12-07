Staffel 2Folge 199vom 07.12.2017
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 199: Zuckerbrot und Peitsche
45 Min.Folge vom 07.12.2017Ab 12
Manuela ist Lehrerin und lebt ein eher spießiges Leben. Doch die 33-Jährige hat ein dunkles Geheimnis: Sie trifft sich anonym mit einem "Mister X" für Sadomaso-Nächte. Dann der Schock: Sie entdeckt eine versteckte Kamera, die sie Tag und Nacht filmt. Und es wird noch schlimmer: sie wird mit diesen Aufnahmen, die sie in Lack- und Lederdessous zeigen, erpresst. Steckt ihr geheimnisvoller Liebhaber dahinter? Bildrechte: SAT.1.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH