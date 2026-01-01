Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1Staffel 2Folge 59
Joyn Plus
Au Pair in Not

Au Pair in NotJetzt ohne Werbung streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 59: Au Pair in Not

44 Min.Ab 12

Die junge Ukrainerin Jelena kommt als Au Pair Mädchen nach Deutschland. Eigentlich will sie ein neues Leben beginnen. Doch bald besteht ihr Alltag nur noch aus Gewalt und Angst. Das Mädchen behauptet, von ihrem Gastvater vergewaltigt worden zu sein. Der jedoch wehrt sich gegen die Anschuldigungen. Jelena droht in ihr Heimatland abgeschoben zu werden. Alexander Hold glaubt dem Au Pair und kämpft für das Mädchen.

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen