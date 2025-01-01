Staffel 2Folge 60
Folge 60: MUTPROBE
45 Min.Ab 12
Als die 17-jährige Annalena von einer Party zurückkehrt, findet sie die Freundin ihres Vaters Thomas bewusstlos auf dem Boden. Für ihn kommt nur ein Täter in Frage: seine Ex-Frau Sylvia. Doch die bestreitet die Tat. Rechtsanwalt Stephan Lucas übernimmt ihre Verteidigung und merkt gleich, dass nicht alle mit offenen Karten spielen. In einem Netz aus Lügen und Intrigen muss der Jurist den wahren Täter finden.
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH