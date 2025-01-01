Staffel 2Folge 66
Folge 66: Der verlorene Sohn
45 Min.Ab 12
Familie Lommer führt erfolgreich eine Apotheke. Als verschreibungspflichtige Aufputschmittel gestohlen werden, hat die Familie einen unglaublichen Verdacht: Ihr eigener Sohn Sebastian soll sie schamlos bestohlen haben. Rechtsanwalt Stephan Lucas hat alle Hände voll zu tun, denn sein Mandant Sebastian dreht in seiner Wut völlig durch und geht auf seinen Vater los. Doch sein Vater bleibt nicht das einzige Opfer ...
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH