Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unter Brüdern

Unter BrüdernJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 131: Unter Brüdern

44 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

Die Existenz von Timo Wendt ist in Gefahr. Zusammen mit seinem Bruder Jan hat er sich seinen größten Traum verwirklicht: eine gemeinsame Kletterhalle. Doch Jan wird wegen angeblicher Schutzgelderpressungen enorm unter Druck gesetzt. Der Verlust der geliebten Kletterhalle droht. Völlig verzweifelt wendet sich sein Bruder Timo an Rechtsanwalt Stephan Lucas. Und der muss sein ganzes Können unter Beweis stellen, damit der Traum der Geschwister nicht platzt ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1 GOLD

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen