Staffel 4Folge 137vom 22.02.2026
Guter Bulle, böser BulleJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 137: Guter Bulle, böser Bulle
45 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12
Der erste Auftrag als Detektiv endet für den pensionierten Kriminalhauptkommissar Eberhard Wipper direkt im Verhörzimmer seines ehemaligen Polizeipräsidiums. Als auf wundersame Weise immer mehr belastende Indizien gegen seinen Mandanten auftauchen, schlüpft Alexander Stephens selbst in die Rolle des Detektivs, um zu beweisen, dass der ehemalige Gesetzeshüter kein Räuber ist.
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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
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Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1