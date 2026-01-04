Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Miss Dirndl

Miss DirndlJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 168: Miss Dirndl

46 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12

Lisa Seidl und Franzi Mayer sind erbitterte Konkurrentinnen im Kampf um die Krone der "Miss Dirndl". Als Franzi Opfer eines hinterhältigen Säureanschlags wird, muss die Jungbäuerin aus dem Wettbewerb ausscheiden. Lisa wird sofort als Täterin verdächtigt. Richter Alexander Hold, der Urlaub in der Provinz macht, möchte zwischen den Frauen vermitteln. Doch der Zickenkrieg droht weiter zu eskalieren.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1 GOLD

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen