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Freestyle

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 34: Freestyle

44 Min.Folge vom 28.06.2026Ab 12

Nick wird absichtlich von einem Auto angefahren. Der Fahrer kann nach dem Mordanschlag unerkannt flüchten. Die Kriminalkommissare Mia Schweiger und Max Brenner müssen herausfinden, wer in dem Wagen saß und warum er den 18-Jährigen überfahren wollte. Hat Nicks Schwärmerei für die reiche und verzogene Lisa etwas damit zu tun? Ein erbarmungsloser Wettlauf gegen die Zeit beginnt, als Nicks kleine Schwester plötzlich spurlos verschwindet.

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