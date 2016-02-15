Im Namen des Glaubens
Folge vom 15.02.2016: Tödliches Karma
45 Min.Folge vom 15.02.2016Ab 12
Geld macht nicht glücklich! Diese Einstellung vertritt auch Ian Thorson. Der junge Mann aus gutem Hause sucht nach spiritueller Erleuchtung und kehrt dem materiell orientierten Lebensstil seiner Upper-Class-Familie den Rücken. Fasziniert von der buddhistischen Lehre gerät Ian jedoch in die Fänge eines umstrittenen Gurus. Geshe Michael Roach lehrt seine ganz eigene Form des Buddhismus: Erotische Chakra-Massagen und Zeremonien mit „gesegnetem“ Alkohol gehören zu den ungewöhnlichen Praktiken am Diamond Mountain Retreat in der Wüste Arizonas. Doch als Ian mit der Ex-Frau seines geistigen Führers ein verhängnisvolles Verhältnis beginnt, gerät die Situation endgültig außer Kontrolle.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.