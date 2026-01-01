Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Entscheidungsfragen

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 40
Entscheidungsfragen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 40: Entscheidungsfragen

48 Min.Ab 6

Die beiden Freunde Mario und Steffen werden nach einem Motorradunfall ins Klinikum eingeliefert. Schnell stellt sich heraus, dass Mario schlimme Verletzungen am Arm hat und sofort notoperiert werden muss. Vivienne Kling und Dr. Moreau kümmern sich währenddessen um die junge Patientin Tabea Kaiser, die über Schwindel, Übelkeit und Atemnot klagt. Dr. Moreau nimmt ihre Symptome zunächst nicht ernst, doch ihr Zustand verschlechtert sich rapide ...

