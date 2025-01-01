In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 41: Dein eigenes Leben
48 Min.Ab 6
Dr. Sherbaz ist nervös, denn in wenigen Tagen heiratet sie Ben Ahlbeck und bis dahin gibt es noch jede Menge zu tun. Dr. Bähr und Dr. Ahrend versorgen unterdessen den Patientin Frederic Rehfeld, der auf dem Fahrrad verunglückt ist und sich eine schlimme Beinverletzung zugezogen hat. Er möchte jedoch nicht, dass seine Mutter über den Unfall informiert wird. Hat der Patient etwas zu verbergen?
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH