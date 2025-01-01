Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 42
Folge 42: Auf immer und ewig

49 Min.Ab 12

Für Dr. Sherbaz und Ben Ahlbeck ist endlich der große Tag gekommen. Doch kurz vor dem Jawort auf dem Standesamt eilt eine Braut panisch auf die beiden zu. Sie hatte mit ihrem Verlobten einen Autounfall. Die beiden Ärzte bringen das Paar ins Klinikum - gerade noch rechtzeitig, denn der schwerverletzte Martin Schlosser muss dringend notoperiert werden. Doch das soll nicht die einzige unvorhersehbare Überraschung für das angehende Brautpaar an ihrem Hochzeitstag sein ...

Alle Staffeln im Überblick

