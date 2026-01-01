Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Hand aufs Herz

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 31
Joyn Plus
Hand aufs Herz

Hand aufs HerzJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 31: Hand aufs Herz

49 Min.Ab 12

Die Gebäudereiniger Vinz Velden und Georg Helm sind mit der Kabine in die Tiefe gestürzt. Georg wird von Dr. Sherbaz sofort in den OP gefahren, Vinz dagegen ist mit leichteren Verletzungen davongekommen. Er jedoch macht sich große Vorwürfe und glaubt, für den Unfall verantwortlich zu sein. Dr. Moreau bekommt unterdessen unerwarteten Besuch von einem ehemaligen Studienfreund und ist plötzlich nicht mehr wiederzuerkennen.

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen