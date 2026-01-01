In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 31: Hand aufs Herz
49 Min.Ab 12
Die Gebäudereiniger Vinz Velden und Georg Helm sind mit der Kabine in die Tiefe gestürzt. Georg wird von Dr. Sherbaz sofort in den OP gefahren, Vinz dagegen ist mit leichteren Verletzungen davongekommen. Er jedoch macht sich große Vorwürfe und glaubt, für den Unfall verantwortlich zu sein. Dr. Moreau bekommt unterdessen unerwarteten Besuch von einem ehemaligen Studienfreund und ist plötzlich nicht mehr wiederzuerkennen.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH