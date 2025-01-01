In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 23: Fabian - Lebendig begraben
42 Min.Ab 12
Die Geschwister Laura (23) und Fabian (27) haben seit dem Tod ihrer Eltern nur noch einander. Doch eines Tages verschwindet Laura. Obwohl alle Anzeichen auf Selbstmord schließen lassen, ist sich Fabian sicher, dass seine Schwester entführt wurde. Als die Polizei die Suche einstellt recherchiert er auf eigene Faust weiter. Fabian gerät dabei in die Hände eines Psychopathen, der ihn überwältigt und lebendig begräbt. Hat Fabian eine Chance, dem Killer zu entkommen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH