In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 35: Ina - Fataler Schuss
41 Min.Ab 12
Die Polizistin Ina (28) stößt bei einem Einsatz mit ihrem Partner zufällig auf die Beute eines Überfalls. Doch das sichergestellte Geld wird nicht wie gewohnt eingelagert. Ina ermittelt auf eigene Faust - und wird schnell zur Zielscheibe. Als sie bei einem Einsatz einen bewaffneten 19-jährigen Täter in Notwehr erschießt, wird sie vom Dienst suspendiert. War es Notwehr oder Mord? Um ihre Unschuld zu beweisen schreckt Ina vor nichts zurück.
