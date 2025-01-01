Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 56
Folge 56: Mia - Ein unmoralisches Angebot

42 Min.Ab 12

Mia (25) und ihr Ehemann Stefan (27) kämpfen um ihre Existenz. Stefans KFZ-Werkstatt steht kurz vor der Pleite und die Bank verlangt 42.000 Euro Kreditrückzahlung. Stefan sieht nur einen Ausweg: Bei einem Pokerturnier will er 50.000 Euro gewinnen. Mia trifft dort auf ihren reichen Sandkastenfreund Carsten (26). Der macht ihr ein unmoralisches Angebot: Wenn sie mit ihm schläft, schenkt er ihr 50.000 Euro.

SAT.1 GOLD
