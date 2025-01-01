In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 87: Nadia - Kein Entkommen
42 Min.Ab 12
Die Krankenschwester Nadia (44) genießt gemeinsam mit ihrer Tochter Johanna (17) das idyllische Familienleben. An diesem Abend planen Mutter und Tochter einen gemütlichen Mädelsabend, doch dieser wird jäh gestört, als plötzlich der Versicherungsvertreter Kilian Schwarz an der Tür klingelt und um Hilfe bittet, weil er eine Autopanne hat. Als Nadia und Johanna von der wahren Identität ihres unfreiwilligen Gastes erfahren, wird der gemütliche Fernsehabend zum Alptraum.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH