In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Nadia - Kein Entkommen

SAT.1 GOLD
Staffel 1
Folge 87
Nadia - Kein Entkommen

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 87: Nadia - Kein Entkommen

42 Min.
Ab 12

Die Krankenschwester Nadia (44) genießt gemeinsam mit ihrer Tochter Johanna (17) das idyllische Familienleben. An diesem Abend planen Mutter und Tochter einen gemütlichen Mädelsabend, doch dieser wird jäh gestört, als plötzlich der Versicherungsvertreter Kilian Schwarz an der Tür klingelt und um Hilfe bittet, weil er eine Autopanne hat. Als Nadia und Johanna von der wahren Identität ihres unfreiwilligen Gastes erfahren, wird der gemütliche Fernsehabend zum Alptraum.

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
SAT.1 GOLD
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

