In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 94: Ruth - In weiter Ferne
45 Min.Ab 12
Stadtplanerin Ruth (35) lernt auf einem Vortrag den charmanten Michael kennen und verliebt sich in ihn. In derselben Nacht wird Michaels Wohnungsschlüssel gestohlen. Ruth lässt ihn aus Mitleid bei sich übernachten. Michael ist seltsam fasziniert von der Aussicht, die Ruths Wohnung über die Stadt hat. Doch bald findet Ruth heraus, dass ihr Kennenlernen kein Zufall war ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH