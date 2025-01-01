In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 25: Pete - Fluch der Erbschaft
42 Min.Ab 12
Architekt Pete (34) aus Berlin erbt von seiner Tante ein Häuschen in einem bayerischen Dorf - die Chance sein Leben umzukrempeln. Doch von den Dorfbewohnern schlägt ihm nur Antipathie entgegen, dabei will Pete hier einfach nur in Ruhe leben. Als er hinterrücks überfallen wird, kann er niemandem im Dorf mehr trauen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH