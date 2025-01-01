In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 34: Leo - Helfer in der Not
45 Min.Ab 12
Projektleiter Leo (29) wird verdächtigt, seinen Chef angegriffen und krankenhausreif geschlagen zu haben. Dabei ist er zwischen die Schläger gegangen! Aber alle Indizien sprechen gegen ihn. Zusammen mit seiner Freundin macht er sich auf die Suche nach den wahren Tätern und gerät dabei in gefährliche politische Machtspiele.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH