In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 37: Friederike - Im Visier der Macht
43 Min.Ab 12
Ärztin Friederike (42) wird auf der Straße von einem Fremden angesprochen, der sie um Hilfe bittet. Kurze Zeit später ist der Mann tot und Friederike ist im Visier mächtiger Gegner ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH