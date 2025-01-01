In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 64: Jesper - Doppeltes Spiel
45 Min.Ab 12
Jesper (39) meldet sich bei einer Dating-App an. Von da an geht alles schief: ein Wohnungseinbruch, ein Überfall und schließlich wird Jesper auch noch wegen Fahrerflucht verdächtigt! Irgendjemand will ihm schaden, bloß wer?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH