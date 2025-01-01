In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 28: Felix - Der Samenbank-Papa
45 Min.Ab 12
Als Felix (38) eine seltsame Begegnung mit der 17-jährigen Lotte hat, die behauptet, seine Tochter zu sein, hält er es anfangs für einen schlechten Scherz. Doch Lotte sagt die Wahrheit und fordert von ihrem Erzeuger, sich fortan um sie zu kümmern ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
