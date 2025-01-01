Sophia - Das Geheimnis meiner TochterJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 35: Sophia - Das Geheimnis meiner Tochter
42 Min.Ab 12
Mama Sophia (38) spürt, dass ihre Liv (17) ein Geheimnis hat. Schnell kommt sie ihrer Tochter auf die Spur. Doch dabei droht sie Liv für immer zu verlieren.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH