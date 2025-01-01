Mathilda - Bei mir bist Du sicherJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 22: Mathilda - Bei mir bist Du sicher
44 Min.Ab 12
Mathilda (34) hilft ihrer Nachbarin Lena spontan als Babysitterin, weil diese einen Termin hat. Als die junge Mutter nicht wie vereinbart bei Mathilda auftaucht, macht sie sich große Sorgen.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH