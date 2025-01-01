In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 24: Linda - Bittere Wahrheit
45 Min.Ab 12
Die Schwester von Linda (26) liegt nach einem Unfall im Koma. Laut Patientenverfügung sollen die Geräte abgeschaltet werden. Doch dann findet Linda Indizien, die gegen einen Unfall sprechen. Linda ist zu allem bereit, um ihre Schwester zu retten!
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH