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In Search of Tomorrow - Die Geschichte des Sci-Fi Kinos

Teil 1

Tele 5Staffel 1Folge 1vom 24.12.2024
Teil 1

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In Search of Tomorrow - Die Geschichte des Sci-Fi Kinos

Folge 1: Teil 1

58 Min.Folge vom 24.12.2024Ab 12

Die Zeitreise in die Sciencefiction-Filmwelt der 1980er-Jahre beginnt. Doch bevor berühmte Werke wie „Das Imperium schlägt zurück“, „Flash Gordon“ oder „Mad Max 2“ näher betrachtet werden, holen Branchenkenner:innen zu einem weiter gefassten Rundumschlag aus. Regisseur Joe Dante, Wil Wheaton, Billy Dee Williams und andere Filmschaffende diskutieren dabei grundlegende Fragen: Wo liegen die Ursprünge des Sciencefiction? Welchen zeitgenössischen Kontext gibt es? Und wie haben Fantasy und Wissenschaft das Genre mitgeprägt?

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