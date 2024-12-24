Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Search of Tomorrow - Die Geschichte des Sci-Fi Kinos

Teil 3

Tele 5Staffel 1Folge 3vom 24.12.2024
Teil 3

Teil 3Jetzt kostenlos streamen

In Search of Tomorrow - Die Geschichte des Sci-Fi Kinos

Folge 3: Teil 3

59 Min.Folge vom 24.12.2024Ab 12

Vom dystopischen Zeitreise-Thriller „Terminator“ mit Arnold Schwarzenegger bis hin zu David Lynchs Sciencefiction-Epos „Dune“: Im dritten Teil der Serie stehen Filmschätze der Jahre 1984 und 1985 im Fokus. Auch der Startschuss zu „Zurück in die Zukunft“ mit Michael J. Fox oder „Mad Max - Jenseits der Donnerkuppel“ mit Mel Gibson und Tina Turner fallen in diese bewegte Zeit des Sci-Fi-Films. Die Journalistin Angélique Roché, Regisseur Paul Verhoeven, Editor Mark Goldblatt sowie weitere Filmschaffende führen durch die Show und geben detailreiche Einblicke in die prägenden Werke.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

In Search of Tomorrow - Die Geschichte des Sci-Fi Kinos
Tele 5
In Search of Tomorrow - Die Geschichte des Sci-Fi Kinos

In Search of Tomorrow - Die Geschichte des Sci-Fi Kinos

Alle 1 Staffeln und Folgen