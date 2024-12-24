In Search of Tomorrow - Die Geschichte des Sci-Fi Kinos
Folge 3: Teil 3
59 Min.Folge vom 24.12.2024Ab 12
Vom dystopischen Zeitreise-Thriller „Terminator“ mit Arnold Schwarzenegger bis hin zu David Lynchs Sciencefiction-Epos „Dune“: Im dritten Teil der Serie stehen Filmschätze der Jahre 1984 und 1985 im Fokus. Auch der Startschuss zu „Zurück in die Zukunft“ mit Michael J. Fox oder „Mad Max - Jenseits der Donnerkuppel“ mit Mel Gibson und Tina Turner fallen in diese bewegte Zeit des Sci-Fi-Films. Die Journalistin Angélique Roché, Regisseur Paul Verhoeven, Editor Mark Goldblatt sowie weitere Filmschaffende führen durch die Show und geben detailreiche Einblicke in die prägenden Werke.
Weitere Folgen in Staffel 1
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In Search of Tomorrow - Die Geschichte des Sci-Fi Kinos
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Science Fiction
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.