Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Search of Tomorrow - Die Geschichte des Sci-Fi Kinos

Teil 5

Tele 5Staffel 1Folge 5vom 31.12.2024
Teil 5

Teil 5Jetzt kostenlos streamen

In Search of Tomorrow - Die Geschichte des Sci-Fi Kinos

Folge 5: Teil 5

60 Min.Folge vom 31.12.2024Ab 12

Was macht gute Sciencefiction aus? Welche Botschaften werden vermittelt? Wie haben Sci-Fi-Filme den technologischen Fortschritt der realen Welt geprägt? Im 5. Teil der Doku-Reihe gehen Filmschaffende den Motiven und Metaphern des Genres auf den Grund. Dabei stehen fiktive Grenzüberschreitungen des Möglichen genauso im Fokus, wie die Identifizierung des Publikums mit unterschiedlichen Filmcharakteren. Zudem werden anhand von Filmbeispielen (u.a. „Running Man“, „Alien Nation“, „Zurück in die Zukunft II“) sozialkritische Aspekte wie Rassismus, staatliche Kontrolle, Konsumverhalten oder die Gefahren künstlicher Intelligenz thematisiert.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

In Search of Tomorrow - Die Geschichte des Sci-Fi Kinos
Tele 5
In Search of Tomorrow - Die Geschichte des Sci-Fi Kinos

In Search of Tomorrow - Die Geschichte des Sci-Fi Kinos

Alle 1 Staffeln und Folgen