In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 1: Spanish Pavillion
41 Min.Ab 12
Das Restaurant "Spanish Pavillon" wird von zwei Brüdern geleitet, die nie einer Meinung sind. Ihre ständigen Streitereien wirken sich negativ auf das gesamte Arbeitsklima und somit auch auf die Qualität des Essens und des Services aus. Gordon Ramsay plant, das Lokal in zwei Schritten wieder auf Vordermann zu bringen: Zunächst wird die Karte modernisiert, und danach verpasst er der öden Inneneinrichtung einen neuen Schliff.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International (ehemals: All3Media (Overseas) Ltd.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren