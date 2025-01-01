Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Gordon Ramsay kehrt zurück

All3MediaStaffel 4Folge 3
Gordon Ramsay kehrt zurück

Folge 3: Gordon Ramsay kehrt zurück

39 Min.Ab 12

Über die Jahre hat Gordon Ramsay einer Vielzahl verzweifelter Restaurantbesitzer geholfen, wieder auf die Beine zu kommen. Er legte den Grundstein für Verbesserungen, zog dann aber wieder seiner Wege. Nun kommt er zurück und stattet seinen Klienten einen Kontrollbesuch ab! Wurden seine Ratschläge konsequent in die Tat umgesetzt? Schmeckt das Essen? Mit gewohnt kritischem Blick freut sich der Sternekoch auf ein Wiedersehen mit seinen Schützlingen.

All3Media
