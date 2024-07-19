Staffel 12Folge 16vom 19.07.2024
Ink Master: OGs vs. Young Guns
Folge 16: Battle of the Sexes: Finale
39 Min.Folge vom 19.07.2024Ab 12
Sieben Coaches treten beim Clash of the Coaches gegeneinander an, die letzten drei Artists enthüllen ihre 35-stündigen Rücken-Kunstwerke, und ein Artist gewinnt 100.000 Dollar und den Titel des Ink Master.
