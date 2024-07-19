Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Ink Master: OGs vs. Young Guns

MTVStaffel 12Folge 16vom 19.07.2024
Battle of the Sexes: Finale

Battle of the Sexes: FinaleJetzt kostenlos streamen

Ink Master: OGs vs. Young Guns

Folge 16: Battle of the Sexes: Finale

39 Min.Folge vom 19.07.2024Ab 12

Sieben Coaches treten beim Clash of the Coaches gegeneinander an, die letzten drei Artists enthüllen ihre 35-stündigen Rücken-Kunstwerke, und ein Artist gewinnt 100.000 Dollar und den Titel des Ink Master.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Ink Master: OGs vs. Young Guns
MTV

Ink Master: OGs vs. Young Guns

Alle 2 Staffeln und Folgen