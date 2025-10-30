Staffel 16Folge 3vom 30.10.2025
Verpackt und beschriftetJetzt kostenlos streamen
Ink Master: OGs vs. Young Guns
Folge 3: Verpackt und beschriftet
29 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12
Der Kampf um 250.000 Dollar spitzt sich zu, als die Teams erstmals gegeneinander antreten. Die Teamdynamik wird bei der ersten Flash-Challenge auf die Probe gestellt, und einfache Schrift-Tattoos treiben die Kreativität der Artists an ihre Grenzen.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ink Master: OGs vs. Young Guns
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MTV