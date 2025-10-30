Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Ink Master: OGs vs. Young Guns

MTVStaffel 16Folge 3vom 30.10.2025
Verpackt und beschriftet

Verpackt und beschriftetJetzt kostenlos streamen

Ink Master: OGs vs. Young Guns

Folge 3: Verpackt und beschriftet

29 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12

Der Kampf um 250.000 Dollar spitzt sich zu, als die Teams erstmals gegeneinander antreten. Die Teamdynamik wird bei der ersten Flash-Challenge auf die Probe gestellt, und einfache Schrift-Tattoos treiben die Kreativität der Artists an ihre Grenzen.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Ink Master: OGs vs. Young Guns
MTV

Ink Master: OGs vs. Young Guns

Alle 1 Staffeln und Folgen