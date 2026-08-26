Staffel 2Folge 10vom 26.08.2026
Die Tinte der EhreJetzt kostenlos streamen
Ink Master: Redemption
Folge 10: Die Tinte der Ehre
20 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Es geht um die Ehre, als Lydia Bruno und Lalo zurückkehren, um ihre Fehler gegenüber unzufriedenen Klienten wiedergutzumachen, die einst beim Militär waren.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master: Redemption
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 4, Season 4: MTV Germany & © Season 1: MTV