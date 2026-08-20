Staffel 2Folge 13vom 20.08.2026
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Ink Master: Redemption
Folge 13: Besser spät als nie
19 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12
Tatu Baby und King Ruck kehren ins "Ink Master"-Studio zurück und müssen ihre Nervosität überwinden, um ihre missglückten Tattoos fertigzustellen.
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Ink Master: Redemption
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 4, Season 4: MTV Germany & © Season 1: MTV