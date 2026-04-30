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Ink Master: Redemption

MTV liveStaffel 2Folge 5vom 30.04.2026
Buntglas aus der Vergangenheit

Buntglas aus der VergangenheitJetzt kostenlos streamen

Ink Master: Redemption

Folge 5: Buntglas aus der Vergangenheit

20 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12

Sarah Miller kehrt ins Studio zurück, um Steve Tefft zur Rede zu stellen. Gleichzeitig konfrontiert Miami Burgess den Tätowierer Big Ceeze wegen des Werks, das zu seinem Rauswurf führte, und fordert nun eine späte Wiedergutmachung.

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