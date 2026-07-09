Staffel 3Folge 11vom 09.07.2026
Verhunztes GedenkenJetzt kostenlos streamen
Ink Master: Redemption
Folge 11: Verhunztes Gedenken
20 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12
Klienten mit Erinnerungs-Tattoos, die sie lieber vergessen würden, kehren zurück, um den Artisten zur Rede zu stellen, der es ihnen gestochen hat. Betroffen sind diesmal die Tätowierer Jesse Smith und King Ruck.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ink Master: Redemption
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: MTV Germany