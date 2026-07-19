Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Ink Master: Redemption

MTV liveStaffel 3Folge 13vom 19.07.2026
Besser spät als nie

Besser spät als nieJetzt kostenlos streamen

Ink Master: Redemption

Folge 13: Besser spät als nie

19 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12

Tatu Baby und King Ruck kehren ins "Ink Master"-Studio zurück und müssen ihre Nervosität überwinden, um ihre missglückten Tattoos fertigzustellen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Ink Master: Redemption
MTV live

Ink Master: Redemption

Alle 2 Staffeln und Folgen