Staffel 3Folge 6vom 11.08.2026
Coach CleenJetzt kostenlos streamen
Ink Master: Redemption
Folge 6: Coach Cleen
20 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
Die Artists Ashley Velázquez und Tim Lees kehren zurück, um sich erneut zu beweisen. Kann der bei den Fans beliebte Cleen Rock One ihnen am Ende helfen, ihren Stolz zu überwinden und diesmal einen kühlen Kopf zu bewahren?
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master: Redemption
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-4: MTV Germany & © Season 1: MTV