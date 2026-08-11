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Ink Master: Redemption

MTV liveStaffel 3Folge 6vom 11.08.2026
Coach Cleen

Coach CleenJetzt kostenlos streamen

Ink Master: Redemption

Folge 6: Coach Cleen

20 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12

Die Artists Ashley Velázquez und Tim Lees kehren zurück, um sich erneut zu beweisen. Kann der bei den Fans beliebte Cleen Rock One ihnen am Ende helfen, ihren Stolz zu überwinden und diesmal einen kühlen Kopf zu bewahren?

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