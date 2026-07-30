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Ink Master: Redemption

MTV liveStaffel 4Folge 1vom 30.07.2026
Der Schlüssel zur Wiedergutmachung

Der Schlüssel zur WiedergutmachungJetzt kostenlos streamen

Ink Master: Redemption

Folge 1: Der Schlüssel zur Wiedergutmachung

20 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12

Die Stimmung ist angespannt, als zwei verärgerte Klienten zurückkehren, um ihre zwei Artists wegen einer missglückten Team-Challenge zur Rede zu stellen. Vier Artists treten an, doch nur zwei von ihnen erhalten eine Chance auf Wiedergutmachung.

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