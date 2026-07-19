Staffel 4Folge 1vom 19.07.2026
Die Verteidigung der ZweitenJetzt kostenlos streamen
Ink Master: Redemption
Folge 1: Die Verteidigung der Zweiten
18 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12
Zum ersten Mal in der Show verteidigen die Zweitplatzierten ihre Tattoos gegen die Künstler, die ihnen den Titel weggenommen haben. Cleen Rock One, Anthony Michaels, Jime Litwalk und Joey Hamilton kehren zurück.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master: Redemption
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 3-4: MTV Germany & © Season 1: MTV