Staffel 4Folge 15vom 23.07.2026
Bist du ein Champion?Jetzt kostenlos streamen
Ink Master: Redemption
Folge 15: Bist du ein Champion?
20 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12
Die Artists Bili Vegas und Mark Matthews aus der ersten Staffel kehren zurück, um zu beweisen, dass sie sich als Artists und Menschen weiterentwickelt haben. Der Druck steigt, als sie vor unzufriedenen Klienten und deren Angehörigen stehen.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master: Redemption
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 3-4: MTV Germany & © Season 1: MTV